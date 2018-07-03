Аудитори Рахункової палати виявили факти зловживань на 600 мільйонів гривень при будівництві житла для військових

Це майже половина коштів, які були передбачені бюджетною програмою будівництва житла для військових у 2016-2017 роках.

Аудитори Рахункової палати виявили ганебні факти корупції та зловживань під час будівництва житла для військовослужбовців. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат України Віктор Бондар.

Ще 22 червня цього року, уточнив він, Рахункова палата затвердила та оприлюднила Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців у 2016-2017 роках, який виявив кричущі порушення у процесі як будівництва, так і при закупівлі житла для військових та зловживання на суму понад 600 мільйонів гривень.

«Це майже половина коштів, які були передбачені бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ» у 2016-2017 роках!», - уточнив Бондар.

Віктор Бондар підкреслив також, що за останніми даними Міноборони, станом на початок 2018 року в черзі на отримання квартир перебуває 46,3 тисяч сімей військовослужбовців. З них майже 7000 родин чекає на житло вже більше 20 років. За останні 7 років за державні кошти військовими отримано 4518 квартир. Тобто держава забезпечила менше 10% від реальних потреб.

У зв’язку із цим, народний депутат наголошує, у Міністерстві оборони має бути негайно проведене службове розслідування, а особи, причетні до махінацій та зловживань у процесі закупівлі житла для військовослужбовців, повинні бути відсторонені.

«Вимагаємо також найближчої п’ятниці заслухати у парламенті міністра оборони України щодо ситуації із забезпечення житла військовослужбовців. А також хочемо почути його коментар з приводу звіту Рахункової палати. Вимагаємо провести розслідування! Це престиж української армії, це забезпечення наших українських воїнів, які сьогодні віддають життя за Україну, за її майбутнє і стимул для українських воїнів, щоб вони знали, що держава їх забезпечить житлом», - наголосив він.