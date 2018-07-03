Держстат підрахував борги українців за комуналку

Загалом у травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 6,8 млрд грн, що становить 100,7% від нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення України з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання у травні 2018 року знизилася на 7,5%, порівняно з квітнем 2018 року, і становила 12,3 млрд грн.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у травні, порівняно з попереднім місяцем, зросла на 8,8% і становила 3,7 млрд грн, заборгованість за вивіз побутових відходів становила 500 млн грн.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення зросли на 31,6%, порівняно з квітнем, і становила 2,5 млрд грн.

За даними Держстату, у травні українці сплатили за електроенергію 3 млрд грн (107,5% від нарахованих за цей період сум за рахунок погашення заборгованості за минулий період). Решта боргу населення за цей вид послуги на становить 3,9 млрд грн.

Загалом у травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 6,8 млрд грн, що становить 100,7% від нарахованих за цей період сум.

Також повідомляється, що за січень-травень 2018 року з населенням було укладено 31,2 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 200,4 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 113,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання у квітні 2018 року знизилася на 14,2%, порівняно з березнем 2018 року, і становила 13,3 млрд грн.