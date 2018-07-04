Киянам на декілька днів відключать воду: список адрес

Київводоканал нагадав киянам про необхідність заздалегідь запастися водою.

У Києві через ремонтні роботи 4-6 липня деякі будинки залишаться без водопостачання.

Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», роботи здійснюються для надійної роботи систем водопостачання.

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Водопостачання буде відсутнє за наступними адресами:

04 липня з 22.00 до 07.00 05 липня – вул. Чеська, 1, 3; вул. І. Кудрі, 22, 22-А; бул. Дружби Народів, 17, 17-А (ж/б);

05 липня з 09.30 до 24.00 – просп. Рокосовського, 10; вул. Кондратюка, 4 (ж/б);

05 липня з 10.00 до 18.00 – вул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (ж/б); вул. Буслівська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (ж/б).

06 липня з 09.00 до 21.00 – вул. Залісна, 1/72-17, 2-26 (п/б); вул. Планерна, 12-38/27, 11-41 (п/б); вул. Попельнянська, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (п/б).

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», – додали у «Київводоканалі».