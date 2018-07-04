У Дніпрі різко зростуть тарифи на водопостачання

Міське комунальне підприємство у Дніпрі оголосило нові планові тарифи на 2019 рік.

У Дніпрі "Дніпроводоканал" підвищив планові тарифи для водопостачання на початок 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби комунального підприємства "Дніпроводоканал", передає Depo.Дніпро.

Наразі діючі тарифи становлять: за централізоване постачання холодної води — 7,980 грн/м³, а централізоване водовідведення — 5,232 грн/м³.

За централізоване постачання холодної води тариф (з використанням внутрішньобудинкових систем) збільшиться з запланованого 9,2539 грн/м³ до 12,9044 грн/м³. Ціна виросте ще на 3,6505 грн/м³, або на 39,4%.

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За централізоване водовідведення тариф збільшиться з запланованого 6,6032 грн/м³ до 9,2360 грн/м³. Ціна виросте ще на 2,6328 грн/м³, або на 39,9%.

Збільшення тарифу комунальне підприємство обґрунтовує низкою факторів. Це зменшення планованих на 2019 рік обсягів реалізації послуг та збільшення соціальних виплат.

Також підприємство повідомило, що витрати на придбання питної води та за скид стічних вод із систем централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік зросли у порівнянні з витратами 2018 року понад на 15%.