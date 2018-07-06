Чи буде столиця з гарячою водою: «Нафтогаз» подав зустрічний позов до «Київтеплоенерго»

Паралельно судовому процесу між сторонами ведуться переговори про вирішення ситуації, що склалася.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала зустрічний позов до комунального підприємства «Київтеплоенерго» з вимогою про стягнення заборгованості за газ.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нафтогазу»

«4 липня 2018 року відбулося перший підготовче засідання. Під час засідання було оголошено про надання «Нафтогазом» зустрічного позову до «Київтеплоенерго» про стягнення заборгованості за газ. «Київтеплоенерго» заявило клопотання про відкладення розгляду справи, яке судом було задоволено», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що черговий розгляд справи призначено на 12 липня 2018 року.

Також у «Нафтогазі» повідомили, що паралельно судовому процесу між сторонами ведуться переговори про вирішення ситуації, що склалася.

«Переговори ведуться, і ми сподіваємося на конструктивне вирішення питання. Ми зобов'язані дотримуватися чітко визначених законом підстав, на яких можемо укласти з новим підприємством договір на поставку газу», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня «Київтеплоенерго» подало до суду на «Нафтогаз» з вимогою укласти договори на поставку газу.

З 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить понад 4 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було ухвалено рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» одразу після вирішення питання правонаступництва більш як 4 млрд грн боргів, які було нагромаджено «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань вимагає рішення на національному рівні. Він зазначив, що стосовно 1,2 млрд грн між сторонами зараз йде судовий спір.

Влада Києва пропонує розв‘язувати проблему паралельно - надавати послуги киянам безперебійно і вирішувати спори у судовій площині або якимось іншим шляхом.