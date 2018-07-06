Суд передав в управління державі колишню резиденцію Януковича "Межигір'я"

Крім того, в управління Нацагентству передали 100% статутного капіталу ТОВ «Танталіт» на загальну суму 146,63 млн грн.

Печерський районний суд міста Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) заарештовану резиденцію колишнього президента України Віктора Януковича «Межигір'я».

Як говориться в постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 липня, суд передав в управління державі ряд об'єктів, розташованих у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Йдеться про «Центр відпочинку та здоров'я», розташований по вулиці Івана Франка, 19; житловий будинок №18, розташований по вул. Івана Франка, 18; будинок №123-а, розташований по вул. Межигірська; два гаражі; будинок площею 619,6 кв. м; квартиру площею 239,40 кв. м.

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Крім того, в управління Нацагентству передали 100% статутного капіталу ТОВ «Танталіт» на загальну суму 146,63 млн грн і земельну ділянку рекреаційного призначення площею 1,7688 га за межами села.

«Зобов'язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникають на підставі постанови слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт», - сказано в постанові.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році наказом Мінприроди «Межигір'я» було передано в управління компанії «Надра України», яка в силу договору міни передала держвласність приватній компанії «Медінвесттрейд». Після цього через боргові операції «Межигір'я» було передано іншій приватній компанії «Танталіт», яку пов'язують з сім'єю екс-президента Януковича, а компанія «Медінвесттрейд» у 2011 році була оголошена банкрутом.

1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція «Межигір'я» в 2007 році була виведена з державної власності.

Наприкінці листопада 2017 року Вищий господарський суд України ухвалив рішення, згідно з яким резиденція «Межигір'я» переходить у власність держави.