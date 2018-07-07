Українські міста вже на початку наступного тижня можуть залишитися без води

Критична ситуація склалася через припинення «Дніпроазотом» виробництва рідкого хлору.

Деякі міста в Україні через нестачу хлору можуть залишитися без централізованого водопостачання, в інших містах подача води може бути значно обмежена.

Як повідомляє прес-служба акціонерної компанії «Київводоканал», в середині червня акціонерне товариство «Дніпроазот», що є виробником рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, попередив, що припиняє поставки та зупиняє виробництво рідкого хлору. У зв’язку з цим на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

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Про ситуацію що склалася, асоціація «Укрводоканалекологія» терміново повідомила уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору.

23 червня у Дніпровській ОДА відбулось виїзне засідання, на якому були начебто досягнуті домовленості з керівництвом «Дніпроазоту» про відновлення виробництва хлору.

«Але, на жаль, і досі Дніпроазот не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю», - сказано у повідомленні.

Також, за інформацією прес-служби «Київводоканалу», для вирішення питання з реагентами для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання проведена спільна нарада представників водоканалів, постачальників дезінфектантів, представників постачальників обладнання для альтернативних методів знезаражування.

«В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо.

Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста», - пояснили у прес-службі компанії.

«Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання з термінового запуску виробництва, немає», - наголошують у «Київводоканалі».

Таким чином, якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подача води в централізовану водопровідну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена, додали в компанії.