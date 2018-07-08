ОСББ збільшили суму «теплих» кредитів в 5 разів

Згідно з інформацією, у 2018 році впродовж 2,5 місяців 930 ОСББ залучили 260 млн грн «теплих кредитів», що майже удвічі більше за суму коштів, отриманих на утеплення за весь 2017 рік.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року збільшили суму «теплих» кредитів на енергоефективні заходи у 5 разів, - до 90 млн грн.

Читайте такожКабмін визначив, які будівлі не підлягають перевірці на енергоефективність

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

«У 2018 році ОСББ демонструють все більшу зацікавленість до енергоефективних заходів у порівнянні із попередніми роками. Так, у червні цього року більше 300 ОСББ скористалися «теплими кредитами» на суму 90 млн грн., що майже у 5 разів перевищує показник червня минулого року. Тоді близько 90 ОСББ отримали 18,5 млн грн. «теплих кредитів»», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що моніторинг результатів дії програми демонструє наскільки збільшився попит ОСББ на «теплі кредити».

«У 2018 році впродовж 2,5 місяців 930 ОСББ залучили 260 млн грн «теплих кредитів», що майже удвічі більше за суму коштів, отриманих ОСББ на утеплення за весь 2017 рік, а саме – 140 млн гривень», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що серед переваг участі у програмі – можливість заощадити на витратах при впровадженні енергоефективних заходів, зменшити рахунки за комунальні послуги, збільшити вартість квартир у термомодернізованому будинку.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 млрд грн на програми з енергоефективності: 400 млн грн на програму «теплих» кредитів, 1,6 млрд на Фонд енергоефективності.

За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми «теплих» кредитів становить 1,9 млрд грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання та матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання й матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту