У метро можуть з'явитися туалети

Мінрегіон розгляне можливість проектування в метрополітені туалетів для пасажирів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує розглянути впровадження нової зміни до державної будівельної норми (ДБН) щодо проектування громадських туалетів для пасажирів на станціях метрополітену або при входах у них.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

«Питання наявності на станціях метрополітену туалетних кімнат, доступних для звичайних людей (пасажирів метро), не нове й періодично порушується громадянами. Наскільки мені відомо, в Києві навіть створювали таку петицію, яку підтримали багато киян. Тобто запит у суспільства є. Але проектування публічних туалетів на станціях метрополітену в державних будівельних нормах зараз не передбачено. Тому зараз, оновлюючи ДБН щодо метрополітенів, ми вирішили також проаналізувати й це питання, і розглянути пропозицію про впровадження нової норми, яка стосуватиметься можливості проектування туалетів на станціях метро або при вході в них», - написав він.

За словами Парцхаладзе, необхідно проаналізувати всі технічні можливості того, як це можна зробити.

«Потрібно зробити оцінку питання з усіх сторін. Ключові критерії: необхідність, безпека та співвідношення за вартістю. Можливо, на самих перонах станцій робити це буде складно технічно. Альтернативні варіанти - проектувати громадські туалети при вході в метро або в підземних переходах. Це буде зручно для людей. У багатьох країнах Європи саме так і зроблено, приміром, у підземках Лондона, Парижа чи Рима працюють такі туалети», - зазначив заступник міністра.

Він також повідомив, що на сьогодні в чинній ДБН «Споруди транспорту. Метрополітени» відсутня норма щодо проектування громадських туалетів для відвідувачів.

«Це пояснюється можливою небезпекою для пасажирів, недопущенням закладення пожежо- та вибухонебезпечних предметів. Однак у низці країн світу, зокрема, у Франції, Великій Британії, Австрії, Японії, Південній Кореї, туалети для пасажирів у метро є поширеною практикою і користуються попитом. До речі, в Україні також є приклади облаштування туалетних кімнат для пасажирів метро на деяких станціях харківського метрополітену», - зазначив Парцхаладзе.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон пропонує обов'язкове облаштування туалетів для відвідувачів у великих продовольчих магазинах. Відповідна норма міститься в першій редакції проекту змін до ДБН «Будинки та споруди. Підприємства торгівлі».

Згідно з цією нормою, громадські туалети для відвідувачів слід проектувати в супермаркетах, гіпермаркетах, гастрономах і великих продуктових магазинах із торговельною площею 2500 кв. м і більше з розрахунку 1 санітарний прилад на 600 кв. м торговельної площі. Туалетні кімнати мають бути роздільними для чоловіків і жінок і обов'язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.