Перепродати награбоване: друзі Путіна скуповують у Криму українські санаторії (відео)

Три легендарних санаторія - Ай-Петрі, Дюльбер, Місхор - продали всього за 1,5 мільярда рублів. Продавати об'єкти вирішили нібито через "високий рівень зносу здравниць, який вимагає значних інвестицій".

За 4 роки окупації самопроголошена влада Криму націоналізувала понад 400 українських об'єктів загальною вартістю більше 4 мільярдів гривень.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші" на 1+1. За них українська влада і бізнес судяться з РФ, але віддавати вкрадене чи борги Кремль не поспішає. Тільки перепродає награбоване. Продавати об'єкти вирішили нібито через "високий рівень зносу здравниць, який вимагає значних інвестицій". Три легендарних санаторія - Ай-Петрі, Дюльбер, Місхор - продали за 1,5 мільярда рублів. Це, приблизно, близько 620 млн гривень.

За словами експерта, об'єкти придбали з метою забудови. До торгів допустили лише дві фірми. Обидві пов'язані з російським олігархом, кращим другом Володимира Путіна - Аркадієм Ротенбергом.

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Перша пов'язана з фірмою Ротенберга "Стройгазмонтаж", яка будувала Керченський міст. Другий фірмою нібито керує генерал-полковник Володимир Зарицький, колишній командувач ракетних військ і артилерії РФ. Однак, установчий капітал фірми 12,5 тисяч рублів.

Раніше на місці цих санаторией окупанти хотіли влаштувати гральну зону, але територія виявилася для цього занадто маленькою. Однак, звідки гроші у колишнього генерала, який все життя прослужив в армії, невідомо. Експерти стверджують, що фірма Зарицького лише "прокладка", через яку об'єктами будуть володіти інші.

За словами екс-міністра туризму Криму Олександра Лієва, найімовірніше цю територію забудують дачами.

Раніше повідомлялося, що за останні чотири роки в окупованому Криму багато залізних парканів, які нібито повинні захистити півострів від "терористів".