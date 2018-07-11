"Київенерго" погрожує арештовувати майно боржників без їх відома

Також виконавчою службою до боржника можуть застосовуватися інші заходи примусового стягнення – арешт рахунків та майна, а також заборона на виїзд за кордон.

Компанія «Київенерго», яка належить Рінату Ахметову, заявляє про можливість арешту майна боржників, без їх відома виконавчою службою Мін'юсту за рішенням суду з наступною реалізацією цього майна на аукціоні.

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Про це повідомляє прес-служба компанії з уточненням, що спочатку справа щодо заборгованості передається в суд, якщо клієнт не реагує протягом 3-х місяців.

«Відсутність представників боржника за місцем його знаходження не є перешкодою для проведення виконавчих дій: на підставі рішення суду про примусове проникнення до приміщення опис і продаж майна можуть бути здійснені без участі боржника», - йдеться в прес-релізі.

Крім того, боржник також вноситься до Єдиного реєстру боржників, що дозволить ускладнити в подальшому оформлення будь-яких договорів про відчуження або придбання майна. Також Виконавчою службою до боржника можуть застосовуватися інші заходи примусового стягнення – арешт грошей і майна або заборона на виїзд за кордон.

При цьому «Київенерго» повідомляє, що заборгованість споживачів і держбюджету за тепло і гарячу воду на 1 липня 2018 року становить майже 3,8 млрд грн.

Як приклад прес-служба «Київенерго» повідомила про накладення арешту на рахунки компанії «Українсько-німецька клініка», яка заборгувала за тепло енергопостачальнику майже 200 тис. грн.

"Тепер підприємство має справу з Виконавчою службою, у якої є всі повноваження для списання коштів з рахунків, опису, арешту та реалізації на аукціоні майна товариства", - сказано в прес-релізі.

За інформацією "Київенерго", населення заборгувало за опалення і гарячу воду майже 2,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». 22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Він зазначив, що стосовно 1,2 млрд грн між сторонами зараз йде судовий спір.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.