Всі сходи в підземних переходах повинні бути з поручнями посередині - нова норма для будівельників

У міністерстві вважають, таке рішення підвищить безпеку руху на вході та виході з підземного переходу.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства запроваджує обов'язкову норму для будівельників про встановлення розділових поручнів на сходах підземних переходів під час їх реконструкції чи будівництва.

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Відповідна норма міститься в новій державній будівельній нормі «Вулиці та дороги населених пунктів», яка набуває чинності з 1 вересня 2018 року, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

«Підвищуємо безпеку руху на сходах підземних переходів. Із 1 вересня запроваджується важлива ініціатива з цього приводу - на сходах підземних переходів під час їх реконструкції або будівництва мають проектувати розділові поручні», - повідомив Парцхаладзе.

За його словами, це дасть можливість впорядкувати потоки людей на вхід і вихід, мінімізувати можливу тисняву, а також створить умови для безпечного руху.

«Особливо зручним це буде для літніх людей і в зимовий період», - зазначив він.

Норми поширюються на нове будівництво, реконструкцію та капремонт вулиць і доріг у населених пунктах.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.