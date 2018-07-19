У Кабміні розповіли субсидіантам, як отримати "живі" гроші за зекономлений газ

Субсидіантам для отримання 700 грн за зекономлений взимку газ необхідно подати заяву до 1 вересня.

Субсидіантам для отримання компенсації в розмірі 700 грн за зекономлений взимку газ необхідно до 1 вересня подати заяву в управління соцзахисту населення, на підставі якого здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

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Про це повідомляється на урядовому сайті, присвяченому енергоефективності.

"Так само, як і минулого року, під монетизацію підпадає зекономлений домогосподарствами еквівалент вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що інформацію про наявність економії кожен одержувач субсидії може відстежувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу або електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Як повідомляв УНІАН, виплата «живих» грошей у рамках урядового проекту з монетизації частини зекономлених субсидій здійснюється урядом вдруге. Це перший крок переходу до повної монетизації пільг і субсидій. Минулого року грошову винагороду від уряду за зекономлені енергоресурси отримали 1,755 млн українських сімей.