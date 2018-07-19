Нацкомісія затвердила тарифи для "Київтеплоенерго" на світло і тепло

Затверджені тарифи практично не відрізняються від тарифів для компанії "Київенерго".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 для комунальної компанії "Київтеплоенерго", яка керуватиме тепловими мережами та генеруючими активами столиці після завершення чинної угоди з "Київенерго".

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Згідно з повідомленням прес-служби Київської міської держадміністрації, відповідне рішення регулятор прийняв 19 липня.

"Таким чином, на сьогодні "Київтеплоенерго" має всі необхідні дозволи та ліцензії для повноцінної роботи, і міська влада сподівається, що найближчим часом буде вирішено питання укладання угоди про постачання газу - УНІАН) з "Нафтогазом" для стабільного постачання послуг киянам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з 1 серпня тариф компанії на відпуск електричної енергії становитиме 182,83 копійки/кВт-год; на виробництво теплової енергії для потреб населення - на рівні 783,09 гривні/Гкал; на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води - 476,04 гривні/Гкал, установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів - 1 185,21 гривні/Гкал і для потреб інших споживачів - 1 184,57 гривні/Гкал.

Раніше в НКРЕКП зазначали, що ці тарифи практично не відрізняються від тарифів для компанії "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, майно енергетичного комплексу Києва було передано в управління "Київенерго" за угодою з КМДА від 27 вересня 2001 року. Термін дії угоди закінчився 31 грудня 2017 року, але Київрада продовжила його спочатку до 26 квітня 2018 року, щоб опалювальний сезон 2017-2018 років пройшов в нормальному режимі, а 24 квітня прийняв рішення розділити процес передачі майна на два етапи - до 1 травня 2018 року передати майно теплового господарства, а до 1 серпня - генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія"). Таке рішення було пов'язане з тим, що Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила тарифи на тепло і електроенергію для нового оператора - "Київтеплоенерго".