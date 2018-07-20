В Україні запустили нову єдину базу даних оцінки нерухомості

Нова система працює так, що будь-який звіт про оцінку, який не відповідає закладеним індикативам того чи іншого регіону чи території, база приймати не буде.

Фонд державного майна України запустив оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки, який передбачає автоматичну електронну перевірку кожного звіту оцінювачів на відповідність закладеним ціновим показникам мінімально допустимої вартості.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав виконувач голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

«Фонд спільно з оцінним, нотаріальним співтовариством добилися введення в дію цієї нової системи. Усе це робиться для того, щоб покласти край «чорним» угодам з оподатковуваним рухомим чи нерухомим майном, через що держава втрачала щорічно до 2 млрд грн податків», - написав він.

За словами Трубарова, нова система працює так, що будь-який звіт про оцінку, який не відповідає закладеним індикативам того чи іншого регіону або території, база приймати не буде.

«Але право звернутися до Фонду державного майна з апеляцією оцінювачі мають. І якщо фахівці дадуть позитивну рецензію, то звіт у базу можна буде внести», - додав він.

Як сказано в повідомленні, за два дні роботи нової системи неприйнятними визнано 10% з наданих звітів внаслідок заниженої оцінки.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Фонд держмайна розробив нові правила оцінки державного майна відповідно до нового закону про приватизацію і відправив на затвердження до Кабінету міністрів проект про внесення змін в існуючу методику оцінки.