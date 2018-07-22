В Україні стабілізувалася робота всіх водоканалів

В «Укрводоканалекологія» підкреслюють, що забезпеченість рідким хлором задовільна, але достатня для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання.

Ситуація з постачанням рідкого хлору в Україні стабілізувалася, усі водоканали працюють у штатному режимі без обмеження подачі води.

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Про це повідомляє асоціація «Укрводоканалекологія» в Facebook.

«АТ «Дніпроазот» відновлює роботу хлорної групи цехів. В даний час на підприємстві закінчені підготовчі роботи до включення виробництва. Найближчим часом очікується випуск першої продукції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з’явилась можливість купувати рідкий хлор у Румунії та Угорщині за нижчими цінами, але є потреба у додатковому опрацюванні питань доставки.

В «Укрводоканалекологія» наголошують, що забезпеченість рідким хлором задовільна, але достатня для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання.

Тим часом Держпродспоживслужба разом з фахівцями водоканалів зараз веде перевірку на місцях з відбором проб води та додатковим контролем за якістю.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпроазот» після завершення ремонту заявив, що з 15 червня зупиняє роботу на невизначений термін через високі ціни на газ для промисловості.

У зв'язку з тим, що «Дніпроазот» є єдиним у країні виробником рідкого хлору, що застосовується на водоканалах для знезараження води, ситуація з водопостачанням в Україні стала критичною.

На цей момент практично всі підприємства хімічної галузі зазнають величезних збитків через високі ціни на газ: уже давно простоює Одеський припортовий завод, а «Черкасиазот» працює на імпортному аміаку.

20 липня прес-служба «Дніпроазот» повідомила, що підприємство відновлює роботу цехів хлорної групи.