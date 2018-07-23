Сума субсидій на комуналку в першому півріччі скоротився в 4 рази

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-червні були призначені більше 2 мільйонів сімей.

Жителям України в січні-червні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 667,3 мільйона гривень, що в 4,1 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Читайте такожДержстат підрахував борги українців за комуналку

Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 474,2 мільйона гривень, у сільській – 193,1 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-червні були призначені 2,025 мільйона сімей. В міській місцевості субсидії призначені 1,26 мільйона сімей, у сільській – 764,51 тисячі сімей. Порівняно з січнем-червнем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась 44,8%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у червні 2018 року порівняно з червнем минулого року зменшився на 38,9% – до 100,7 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українцям було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж в 2016 році.