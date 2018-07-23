Частину київського Головпоштамту здадуть в оренду

13:39, 23 липня 2018
Нерухомість
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«Укрпошта» виставила для оренди перший поверх Головпоштамту у Києві / фото УНІАН

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» оголосила тендер на здачу в оренду першого поверху будівлі Головпоштамту у Києві під розміщення відділення інтернет-супермаркету, повідомив директор з нерухомості і інфраструктури «Укрпошти» Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.

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«У рамках проектів підвищення ефективності використання площ, передаються в оренду не тільки вільні приміщення, але і переглядається функціональне використання зайнятих площ по всіх 5500 будівель і споруд «Укрпошти». Зараз виставляється на Prozorro право оренди 1500 кв. м першого поверху на Головпоштамті», - повідомив він.

За словами Сенниченка, компанія обмежила види діяльності в даному приміщенні, виключивши оренду приміщення під ресторани, надання фінансових і поштових послуг, азартні ігри.

Він зазначив, що «Укрпошта» планує відкрити у Головпоштамті мультибрендовий інтернет-супермаркет, з яким укладе контракт про надання послуг з доставки.

Також директор з нерухомості та інфраструктури компанії повідомив, що восени у Головпоштамті проведуть модернізацію.

Як повідомляється в системі електронних аукціонів «Prozorro.Продажі», під оренду надається фасадне приміщення з окремим входом з Майдану Незалежності та доступом до об'єкта 24/7. Стартова ціна становить 760 тис. грн на місяць, розмір мінімального кроку підвищення – 40 тис. грн. Орендна площа становить 1510 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" першою серед держпідприємств почала здавати в оренду нерухомість через "Prozorro.Продажі". За результатами проведення аукціонів стартова ціна оренди приміщень виросла в середньому в 3 рази. Загальний дохід від передачі в оренду нерухомості, не задіяного у виробничому процесі компанії, з вересня 2017 року склав більше 20 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

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Теги: #Укрпошта#оренда