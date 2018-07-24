В Україні з початку року зросли обсяги будівництва

Будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 5,6% до 11,2 мільярда гривень, виконавши 23,3% від загального обсягу робіт в країні.

Будівельні підприємства України в січні-червні 2018 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 2,8% – до 48 мільярдів гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період скоротилася на 1,2% – до 24,64 мільярда гривень, у тому числі з будівництва житлових будинків знизилися на 2,3% - до 12,79 мільярда гривень, а з будівництва нежитлових будівель не змінилися і становлять 11,85 мільярда гривень. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд порівняно з минулорічним періодом зріс на 7,5% і становить 23,38 мільярда гривень.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-червні становили 78,6% від загального обсягу, у той час як роботи по капітальному та поточному ремонту – 12% і 9,4% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 5,6% – до 11,2 мільярда гривень, виконавши 23,3% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 мільярда гривень.