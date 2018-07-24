В Україні подорожчали квартири

Квартири на вторинному ринку в першому півріччі подорожчали на 3,5%. Вартість квартир на первинному ринку в першому півріччі зросла на 5,4%.

Квартири на вторинному ринку в січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року подорожчали на 3,5%, повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

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Як наголошується в повідомленні, найбільше подорожчали однокімнатні квартири - на 5,6%, при цьому двокімнатні квартири зросли в ціні на 3,6%, а трикімнатні - на 1,2%.

Що стосується вартості квартир на первинному ринку, то в першому півріччі 2018 року вони подорожчали на 5,4%. Нові однокімнатні квартири подорожчали на 7%, двокімнатні - на 4,9%, а трикімнатні - на 3,2%.

У повідомленні Держстату відзначається, що всі дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, квартири на вторинному ринку в 2017 році подорожчали порівняно з 2016 роком на 4,5%, на первинному ринку - на 4,7%.