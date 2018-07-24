Секретаріат Кабміну звинуватили в саботажі створення ринку житлово-комунальних послуг

Закон «Про житлово-комунальні послуги» був прийнятий Верховною Радою 9 листопада 2017 року.

Секретаріат Кабінету міністрів України саботує створення в країні ринку житлово-комунальних послуг шляхом неприйняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для набуття чинності закону "Про житлово-комунальні послуги" (ЖКП).

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«Блокування створення ринку житлово-комунальних послуг відбувається в секретаріаті Кабінету міністрів. Адже, є розроблені підзаконні акти, які пройшли регуляторні процедури, погодження центральними органами виконавчої влади і опинилися в секретаріаті Кабміну. Тобто у міністра Кабінету міністрів. І там йде блокування. Це відбувається тому, що там є частина людей зі старим світоглядом – думають, що власники не можуть самі ефективно управляти своїм майном», - повідомила заступник голови комітету ВР з питань будівництва і ЖКГ Олена Бабак, коментуючи питання про те, хто блокує створення ринку ЖКГ-послуг в Україні.

За словами Бабак, цей саботаж підтримується кількома органами місцевого самоврядування. «Вони у вухо секретаріату вкладають думки – невчасно, недоречно, люди не готові. Вони це роблять тому, що у них є свої комунальні підприємства, які дуже довгий час освоюють бюджетні гроші. Тому свідомо створюються бар'єри», - зазначила депутат.

Також, за словами Бабак, блокують реформу ЖКГ деякі бізнесмени.

«Забудовники, які побудували нові будинки, також створили свої компанії з обслуговування житла. У зв'язку з цим люди не можуть забрати свої будинки. Є приклад, коли люди в елітній новобудові забрали будинок в ОСББ у забудовника. Дійшло до фізичного тиску на учасників ініціативної групи», - зазначила вона.

Бабак додала, що є мери або політики, які створили свої компанії з обслуговування житла, і вони не хочуть втрачати прибутковий бізнес. «Вони сиділи на квартирній платі, а тепер їм люди кажуть – ми будемо самі обирати управителя. Тому ці політики створюють штучно перешкоди – кажуть людям, що неправильно оформлені протоколи, підроблені підписи, затягують у судах. Тобто роблять все, щоб показати, що реформа не діє», - сказала депутат.

При цьому Бабак навела приклад освоєння бюджетних грошей у житлово-комунальній сфері.

«Люди у Вишневому забирали будинок в ОСББ. Вони пішли по системі Prozorro, куди раніше не дивилися, і побачили, що на їхній будинок було списано 300 тисяч гривень на капітальний ремонт ліфтів. Це при тому, що будинок недавно зданий в експлуатацію і він з новими ліфтами. Зрозуміло, що комусь вигідно мати керуючу компанію і освоювати бюджетні гроші», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про житлово-комунальні послуги» був прийнятий парламентом 9 листопада 2017 року. Представляючи цей документ, народний депутат Олена Бабак повідомила, що, згідно з ним, ЖЕКи повинні втратити монополію на ринку надання комунальних послуг.

Закон пропонує виділити з квартирної плати послугу з поводження з твердими відходами. Також впроваджується типовий договір на управління будинком, який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати за послуги з управління.

При цьому 7 червня Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає відтермінування введення в дію закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та закону "Про житлово-комунальні послуги» в частині поділу тарифів за комунальні послуги та штрафів за порушення термінів встановлення лічильників на тепло і воду.