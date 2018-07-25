Кабмін зареєстрував Фонд енергоефективності

А також призначив виконуючого обов'язки директора фонду.

Кабінет міністрів зареєстрував як юридичну особу "Державну установу "Фонд енергоефективності", робота якого дасть змогу профінансувати проекти зі скорочення споживання енергоресурсів у різних галузях економіки, і призначив виконувачем обов'язків директора фонду Юлію Головатюк-Унгуряну, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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Згідно з повідомленням прес-служби, функціональними обов'язками в.о. директора фонду буде наповнення статутного капіталу, проведення переговорів з міжнародними партнерами і донорами, ведення внутрішньої документації та укладення контрактів з незалежними членами наглядової ради фонду.

"Але, головне завдання в.о. директора фонду - якомога швидше запустити практичну реалізацію програм фонду, які надаватимуть громадянам фінансову і технічну підтримку для реалізації енергоефективних заходів», - заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він додав, що орієнтовно у вересні буде опубліковано оголошення про початок конкурсу на посади членів наглядової ради фонду.

За інформацією прес-служби, до призначення в.о. директора фонду Юлія Головатюк-Унгуряну працювала керівником сектору реформи управління житловим фондом та енергоефективності Офісу підтримки і впровадження реформ при Мінрегіоні.

Зокрема, вона відповідала за реалізацію реформи енергоефективності та розробку профільних законопроектів і підзаконних актів у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, метою якого є забезпечення ефективного використання коштів, а також надання технічної допомоги для термомодернізації та енергетичної модернізації житлового фонду.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій у програми з енергоефективності становить 1,6 млрд грн, з яких 400 млн грн будуть спрямовані на програму «теплих» кредитів, а решта (1,2 млрд грн) - на фінансування Фонду енергоефективності. Частина з цих коштів (100 млн євро) буде надана міжнародними донорами - урядом Німеччини і Європейською комісією.

Наприкінці березня Кабмін затвердив положення про наглядову раду Фонду енергоефективності, а в травні - порядок його формування.