У Фонді держмайна підрахували вигоду для бюджету від запуску єдиної бази даних оцінки нерухомості

Запуск Єдиної бази даних оцінки нерухомості з автоматичною перевіркою звітів оцінювачів збільшить надходження до держбюджету на 2-3 млрд грн в рік.

Запуск оновленої Єдиної бази даних оцінки нерухомості та електронного модуля оцінки з автоматичною електронною перевіркою кожного звіту оцінювачів на відповідність закладених цінових показників мінімально допустимій вартості дозволить збільшити надходження в державний бюджет на 2-3 млрд грн щорічно.

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Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

Як зазначили у ФДМУ, до введення в дію Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості в Україні спостерігалася істотна проблема у сфері оцінки для цілей оподаткування.

Оскільки, згідно зі статтею 172 Податкового кодексу України, дохід фізичної особи від продажу нерухомого майна обчислюється виходячи з ціни такого продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, відбувалося постійне суттєве заниження оціночної вартості такого майна до 149 тис. грн за об'єкти, які коштували набагато дорожче. Подібне заниження мало на меті зменшити суму податку на доходи фізичної особи, військового збору, а також для уникнення фінансового моніторингу та належного порядку здійснення розрахунків безготівковим способом.

«Це стане ще одним чинником в боротьбі з корупцією, який не дозволить здійснювати купівлю-продаж майна за заниженою ціною 149 тис. грн. Завдяки впровадженню нової системи, надходження до державного бюджету України збільшаться на 2-3 млрд грн щорічно», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Фонд держмайна запустив оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки, що передбачає автоматичну електронну перевірку кожного звіту оцінювачів на відповідність закладених цінових показників мінімально допустимій вартості.

До цього в квітні Фонд держмайна розробив нові правила оцінки державного майна відповідно до нового закону про приватизацію і відправив на затвердження в Кабінет міністрів проект про внесення змін в існуючу методику оцінки.