Мінрегіон відзвітував про готовність до опалювального сезону

До зими готові 52% шкіл, 51,6% дитячих садків і понад 50% лікарень.

Станом на 25 липня до опалювального сезону 2018-2019 років підготовлені 51,8% житлових будинків та 51,5% об'єктів соціальної сфери.

Читайте також"Міцні господарники": Київ з серпня може залишитися без гарячої води, світла і тепла

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Едуард Кругляк.

"За нашими даними, на сьогоднішній день з 161 266 будинків підготовлено 83 476, або 51,8%", - повідомив він.

Кругляк додав, що до опалювального сезону готові 51,5% об'єктів соціальної сфери. Зокрема, до зими готові 52% шкіл, 51,6% дитячих садків і більше 50% лікарень.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр Генадій Зубко зазначив, що коштів для підготовки до опалювального сезону в регіонах достатньо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Геннадій Зубко заявив, що місцеві органи влади спрямовують лише 3% бюджету розвитку на підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років, чого може бути недостатньо для нормального проходження осінньо-зимового періоду.