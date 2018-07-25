Лідирує Майамі: Bloomberg опублікував рейтинг найдорожчих міст для ночівлі

Крім Майамі, до ТОП-3 міст світу з найдорожчою ночівлею потрапили Бостон та Рейк'явік.

На основі даних онлайн-платформи оренди житла для туристів Airbnb агентство Bloomberg склало рейтинг міст, в яких буде найдорожче переночувати.

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Як свідчать дані рейтингу, найдорожче житло в Маямі, США. Переночувати тут обійдеться, в середньому, в 205 доларів.

Друге місце посів Бостон, США, з ціною 195 доларів.

Далі за списком йдуть Рейк'явік, Ісландія, – 194 долара; Тель-Авів, Ізраїль – 188 доларів; Дубай, ОАЕ, – 185 доларів; Лос-Анджелес, США – 180 доларів.

Трохи дешевші Амстердам, Нідерланди, і Сан-Франциско, США, – 178 доларів, а також Сідней, Австралія, і Єрусалим, Ізраїль – 173 долара.

Зазначається, що Майамі і Бостон другий рік поспіль очолюють список.