Лідирує Майамі: Bloomberg опублікував рейтинг найдорожчих міст для ночівлі
14:24, 25 липня 2018Нерухомість
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Крім Майамі, до ТОП-3 міст світу з найдорожчою ночівлею потрапили Бостон та Рейк'явік.
Ілюстрація REUTERS
На основі даних онлайн-платформи оренди житла для туристів Airbnb агентство Bloomberg склало рейтинг міст, в яких буде найдорожче переночувати.
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Як свідчать дані рейтингу, найдорожче житло в Маямі, США. Переночувати тут обійдеться, в середньому, в 205 доларів.
Друге місце посів Бостон, США, з ціною 195 доларів.
Далі за списком йдуть Рейк'явік, Ісландія, – 194 долара; Тель-Авів, Ізраїль – 188 доларів; Дубай, ОАЕ, – 185 доларів; Лос-Анджелес, США – 180 доларів.
Трохи дешевші Амстердам, Нідерланди, і Сан-Франциско, США, – 178 доларів, а також Сідней, Австралія, і Єрусалим, Ізраїль – 173 долара.
Зазначається, що Майамі і Бостон другий рік поспіль очолюють список.
фото Bloomberg
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