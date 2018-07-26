Мінрегіон створить публічну базу даних будинків з лічильниками

За словами Зубка, таким чином з'явиться інструмент контролю виконання монополістами Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України створить публічну базу даних про оснащеність будинків лічильниками тепла і води та запровадить процедуру обміну інформацією між органами влади.

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Як повідомила прес-служба Мінрегіону, про це повідомив глава відомства Геннадій Зубко, коментуючи ухвалення урядом відповідної постанови.

"Ми наводимо порядок у системі обліку тепла і води в будинках. Якщо раніше не було чітких зобов'язань подавати до органів місцевої влади інформацію про кількість встановлених в регіонах будинкових вузлів комерційного обліку, то тепер ми встановлюємо такі зобов'язання, вводимо моніторинг. Він буде публічним, кожен зможе перевірити інформацію, яка щомісячно оприлюднюється на сайті Держенергоефективності", - цитує прес-служба Зубко.

За його словами, у разі виявлених порушень щодо термінів встановлення лічильників, їх заміни або невідповідності технічним регламентам, Держенергоефективності зобов'язане передати цю інформацію Держпродспоживслужбі для подальшого притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

"Тобто з'являється інструмент контролю виконання монополістами Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Ще одна важлива складова повноцінного обліку води і теплової енергії, завдяки якому споживачі будуть платити лише за спожиті ресурси, а не за нормами", - зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, у червні Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає відтермінування введення в дію Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та Закону України "Про житлово-комунальні послуги" в частині поділу тарифів за комунальні послуги та штрафів за порушення строків встановлення лічильників на тепло і воду.