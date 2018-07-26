В Україні відновлюють надання зірок готелям

Присвоєння зірок готелям в Україні було призупинене 1 січня 2018 року в зв'язку з припиненням існування органу сертифікації УкрСЕПРО.

Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення категорій для готелів та інших об'єктів, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання).

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яке є ініціатором зазначеного порядку.

«Ухвалені зміни дозволять акредитованим органам проводити сертифікацію і оцінку відповідності роботи готелів критеріям за якістю послуг і сервісу для подальшого присвоєння категорії від 1 до 5 зірок», - йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначило, що оцінка готелів на відповідність вимогам державних стандартів відтепер проводитиметься органами сертифікації, акредитованими Національним агентством з акредитації України.

«Наявність сертифікатів у готелів допоможе споживачам краще орієнтуватися при виборі свого розміщення, тому сприятиме підвищенню добросовісної конкуренції на ринку туристичних послуг і поліпшенню якості туристичного обслуговування споживачів», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, присвоєння зірок готелям в Україні було призупинене 1 січня 2018 року в зв'язку з припиненням існування органу сертифікації УкрСЕПРО.