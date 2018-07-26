Кабмін збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 мільярда

Уряд готується до проведення конкурсу до наглядової ради фонду.

Кабінет міністрів України збільшив до 1,6 мільярда гривень статутний капітал Фонду енергоефективності, робота якого дозволить профінансувати проекти зі скорочення споживання енергоресурсів у промисловості та в житловому секторі.

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Відповідні рішення було прийнято в ході засідання уряду в четвер.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Мінрегіону, статутний капітал Фонду енергоефективності збільшений на 1,5 мільярда гривень.

"Збільшення статутного капіталу дасть можливість працювати над структурою (Фонду енергоефективності - УНІАН). Але ми вже готуємося до конкурсу в наглядова рада, у який увійдуть два представника Кабінету міністрів, один незалежний представник від наших донорських організацій, і дві особи будуть відібрані на незалежному конкурсі", - сказав у ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Кабмін зареєстрував як юридична особа "Державна установа "Фонд енергоефективності" і призначив виконуючою обов'язки директора фонду Юлію Головатюк-Унгуряну.

На початку червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності складе 1,6 мільярда гривень, з яких 400 млн грн будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частину з цих коштів (100 мільйонів євро) буде надана міжнародними донорами - урядом Німеччини та Європейською комісією.

Наприкінці березня Кабмін затвердив положення про наглядову раду Фонду енергоефективності, а в травні - порядок його формування.