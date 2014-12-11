Окупаційна влада Криму вирішила "узаконити" націоналізацію майна України

Окупаційна влада Криму - "Державна рада" - прийняла у першому читанні законопроект, що закріплює на законодавчому рівні механізми переходу майна України у власність "Республіки Крим", передають "Новини Криму".

За словами авторів документа, чинне в Росії законодавство не містить положень, що регламентують припинення права власності третьої держави на майно у зв'язку з включенням частини території такої держави до складу РФ.

Читайте такожЄС планує розширити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей Криму«Таким чином законопроект передбачає надання раніше прийнятим рішенням про перехід майна у власність Республіки Крим юридичної сили законодавчих актів РК», - йдеться в пояснювальній записці.

Також законопроект спрощує порядок кадастрового обліку об'єктів капітального будівництва, що перейшли у власність республіки.

Крім цього, законопроектом встановлені додаткові випадки, при яких можливе відчуження власності земельних часток і паїв для розміщення на них значущих для "Республіки Крим" об'єктів, визначених нелегітимною Радою міністрів Криму.

Нагадаємо, 12 листопада п. р. "Державна рада Республіки Крим" націоналізувала «Кримхліб», який входив в український холдинг «Золотий врожай», і лікувально-оздоровчий комплекс «Айвазовське», що належав українському бізнесмену Сергію Таруті.

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