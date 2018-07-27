"Київтеплоенерго" отримала ліцензію на переробку сміття на заводі "Енергія"

Ліцензія набуває чинності з 1 серпня 2018 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензію на переробку побутових відходів на столичному заводі "Енергія" для комунальної компанії "Київтеплоенерго", яка керуватиме тепловими мережами та генеруючими активами столиці після завершення чинної угоди з "Київенерго".

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Відповідну постанову було прийнято на черговому засіданні регулятора.

Ліцензія набуває чинності з 1 серпня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня завод "Енергія" призупинив прийом сміття в зв'язку з закінченням дії угоди київської влади з компанією "Київенерго" щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу столиці в частині управління майном цього підприємства, а також ТЕЦ 5 і ТЕЦ-6.

Угода між столичною владою і компанією "Київенерго" на управління комунальними активами (міське теплове господарство, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод "Енергія") було підписано в 2001 році.

Починаючи з 2011 року на заводі "Енергія" була реалізована масштабна інвестиційна програма. У 2014 році там була побудована перемичка, що з'єднала завод з міськими тепломережами. Тепла, одержуваного при спалюванні сміття, достатньо, щоб забезпечувати опаленням і гарячою водою близько 300 багатоповерхівок. В рамках програми модернізації була реконструйована система очищення викидів, що дозволило істотно покращити екологічні показники підприємства.

На сьогоднішній день завод переробляє близько 25% обсягу твердих побутових відходів життєдіяльності столиці.