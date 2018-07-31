Гарячої води не буде і у вересні: суд переніс засідання по спору "Нафтогазу" та "Київтеплоенерго"

Представник "Нафтогазу" попросив суд відкласти розгляд справи на більш тривалий період, так як сторони зараз перебувають в процесі переговорів про мирне врегулювання спору, результатів якого ще немає.

Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство "Київтеплоенерго", що отримало в управління теплові активи від "Київенерго", вимагає від НАК "Нафтогаз України" визнати укладеним договір на постачання газу.

Читайте такожКиївська ТЕЦ-5 буде повністю зупинена опівночі 1 серпня - джерело

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв 31 липня.

"За клопотанням сторін в підготовчому засіданні суду оголошено перерву до 10 вересня", - сказала суддя Сівакова Вікторія.

В ході судового засідання представник "Київтеплоенерго" повідомив, що його стороні необхідно час для підготовки відзиву на подану минулого тижня позовну заяву "Київенерго" по даному провадженню. При цьому він попросив суд не затягувати розгляд справи, оскільки від його вирішення залежить відновлення гарячого водопостачання киян.

Разом з тим, представник "Нафтогазу" попросив суд відкладе розгляд провадження на триваліший період, оскільки сторони зараз перебувають в процесі переговорів про мирне врегулювання спору, результатів якого ще немає.

Після завершення судового засідання сторони відмовилися від коментарів журналістам.