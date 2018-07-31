В Ахметова розповіли, на якому етапі передача столичних ТЕЦ в управління місту

«Київенерго» завершує передачу ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та сміттєспалювального заводу «Енергія» в управління комунальному підприємству «Київтеплоенерго».

Компанія «Київенерго», що належить Рінату Ахметову, завершує передачу столичних ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» в управління комунальному підприємству «Київтеплоенерго».

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Київенерго".

«Згідно з рішенням Київради 31 липня закінчується дія продовженої угоди між компанією «Київенерго» та КМДА на управління енергооб'єктами комунальної власності - двома столичними теплоелектроцентралями ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також єдиним в Україні сміттєспалювальним заводом «Енергія». Сьогодні о 24:00, після фіксації показань газових лічильників підприємств, відповідні протоколи будуть передані новому керуючому - комунальному підприємству «Київтеплоенерго», - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що протягом 2001-2017 років «Київенерго» інвестувала в теплове господарство столиці понад 3,2 млрд грн, з них 2,9 млрд грн - у 2013-2017 роках, після входження компанії до складу ДТЕК. Інвестиції були спрямовані на капремонти і реконструкцію енергооб'єктів столиці.

У прес-службі також нагадали, що угоду на управління столичним енергокомплексом було підписано між «Київенерго» та КМДА у 2001 році. Її дія минула 31 грудня 2017 року і була продовжена рішеннями Київради відповідно до етапів передачі майна.

На першому етапі в кінці опалювального сезону 2017/2018 років міському комунальному підприємству «Київтеплоенерго» були передані тепломережі, котельні і районні теплостанції, а також переведено близько 4 тис. персоналу «Київенерго».

На другому етапі передачі, який завершується сьогодні опівночі, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» приймає ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що забезпечують теплоенергією близько 60% киян, а також сміттєспалювальний завод «Енергія», який утилізує близько 25% твердих побутових відходів столиці і забезпечує опаленням та гарячою водою близько 300 столичних житлових багатоповерхівок.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань вимагає рішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн, зазначив він, між сторонами триває судовий спір.

25 липня під час селекторної наради під головуванням віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка представник столичної влади - заступник голови КМДА Пантелєєв закликав уряд розглянути ситуацію з газопостачанням столиці в рамках роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Міський чиновник звернув увагу, що з 1 серпня через припинення подачі газу змушені будуть зупинитися найбільші теплоелектроцентралі України - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють не тільки тепло, а й електроенергію.

Міська влада Києва зобов'язала керівників комунальних закладів охорони здоров'я, підприємств і установ до 30 липня провести низку заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути через зупинку київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Керівники медичних закладів охорони здоров'я повинні привести в готовність наявні автономні джерела живлення; забезпечити можливість підключення пересувних автономних джерел живлення для закладів охорони здоров'я у разі відключення мереж електропостачання; розробити план реагування закладів охорони здоров'я на випадок відключення електропостачання.