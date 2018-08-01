Києву дозволили закупити «комерційний» газ для безперебійної роботи ТЕЦ-5

Місто вийде на відкритий ринок в разі, якщо не зможе зараз домовитись з "Нафтогазом" про газопостачання.

Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів України закупити газ на відкритому ринку для забезпечення безперебійної роботи ТЕЦ-5.

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Про це повідомив в ефірі ТРК Київ директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

«Вже два дні відбуваються перемовини з урядом щодо ситуації з газопостачанням столичних ТЕЦ. Сьогодні зранку було засідання у Кабміні. Було прийнято рішення, яке дозволяє зараз підприємству (КП «Київтеплоенерго» - УНІАН) чи врегулювати питання з НАК "Нафтогаз", поки є час, чи вийти на ринок і закупити так званий «комерційний» газ, тобто на відкритому ринку. Саме для того, щоб не спричинити припинення роботи ТЕЦ-5. Тому що ТЕЦ-6 зараз зупинена на профілактику, але ТЕЦ-5 має працювати», - сказав Науменко.

Таким чином, за його словами, місто забезпечить роботу ТЕЦ до моменту, поки суд не прийме рішення щодо визнання НАК «Нафтогаз України» договору на поставку газу укладеним.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було ухвалене рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» одразу після розв’язання питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Пантелєєв заявив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань вимагає вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн, зазначив він, між сторонами триває судовий спір.

25 липня під час селекторної наради під головуванням віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка заступник голови КМДА Пантелєєв закликав уряд розглянути ситуацію з газопостачанням столиці у рамках роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Міський чиновник звернув увагу на те, що з 1 серпня через припинення подачі газу змушені будуть зупинитися найбільші теплоелектроцентралі України - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло, а й електроенергію.

Мер Києва Віталій Кличко очікує, що в найближчі дні буде досягнуто домовленості, яка дозволить відновити гаряче водопостачання і не допустити відключення електроенергії в столиці.