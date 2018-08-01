Поки "Київтеплоенерго" і "Нафтогаз" йдуть на мирову, для столичних ТЕЦ купили "приватний" газ

Ситуацію із забезпеченням газом київських об'єктів теплогенерації на даний момент стабілізовано.

Київська міська державна адміністрація закупила газ у одного з багатьох приватних постачальників, що працюють на ринку України, для забезпечення стабільної роботи столичних ТЕЦ, які сьогодні перейшли в управління міста від "Київенерго", що належить олігарху Рінатові Ахметову.

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Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі в Адміністрації президента України, в якій брали участь голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв і голова КМДА Віталій Кличко.

"Ситуація із забезпеченням газом київських об'єктів теплогенерації на даний момент стабілізована. КМДА закупила необхідні обсяги газу в одного з багатьох приватних постачальників, що працюють на ринку України", - сказано в повідомленні.

Очікується, що ці обсяги дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульовано питання про правонаступництво щодо накопичених боргів за пільговий газ, пов'язаних з цими об'єктами.

Зазначається, що цього тижня Кабінет міністрів України розробив і запропонував довгострокове рішення, яке дозволить відновити газопостачання київських об'єктів теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства.

"Мова йде про укладення мирової угоди між сторонами в суді", - сказано в повідомленні.

"Нафтогаз" вітає готовність Київської міської державної адміністрації виконати вимогу Закону "Про теплопостачання" щодо визнання боргів, накопичених через несвоєчасну оплату поставленого тепла частиною споживачів. Компанія підтверджує свою готовність негайно надати газ для роботи теплогенеруючих підприємств Києва на законних підставах", - зазначили в прес-службі "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, 1 травня теплові мережі столиці перейшли від "Київенерго" (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго". З 1 серпня "Київтеплоенерго" також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія").

22 травня влада Києва повідомила, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" відразу після вирішення питання правонаступництва 5 мільярдів гривень боргів, які були накопичені "Київенерго".

Заступник голови КМДА Пантелєєв заявив, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" включає в себе близько 1,2 мільярда гривень нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 мільярда гривень, зазначив він, між сторонами триває судовий спір.

Мер Києва Віталій Кличко очікує, що в найближчі дні буде досягнута домовленість, яка дозволить відновити гаряче водопостачання і не допустити відключення електроенергії в столиці.