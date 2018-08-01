Міноборони нарахувало мільйон гривень штрафу за зрив термінів будівництва казарм

За даними міністерства, на даний час компаніями-забудовниками вже сплачено понад 110 тисяч гривень штрафних санкцій.

У Міністерстві оборони України нарахували штрафні санкції у розмірі 1 мільйон гривень тим компаніям, які зірвали терміни будівництва казарм покращеного планування для військовослужбовців за контрактом Збройних сил.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ полковник Олександр Чергінець.

Він нагадав про товариство з обмеженою відповідальністю "Рост", яке значно порушило умови виконання контрактів на загальну суму понад 300 мільйонів гривень.

"На даний час товариству з обмеженою відповідальністю "Рост" нараховані штрафні санкції та пеня - близько 2,6 мільйона гривень. Також вказаному товариству направлені документи на розірвання угод. Міністерством оборони готуються матеріали до суду", - заявив Чергінець.

За його словами, неякісно і недобросовісно виконують свої обов'язки і інші компанії. Зокрема, мова йде про порушення виконання підрядниками договірних зобов'язань в межах невчасного завершення робіт першого етапу (земляні роботи - влаштування фундаменту), що створює передумови несвоєчасного завершення будівництва об'єктів в цілому у визначені договорами терміни.

"З метою досудового врегулювання суперечок замовниками будівництва до підрядників, які грубо порушують терміни виконання етапів будівництва, згідно з господарським кодексом та у відповідності з умовами договорів, спрямовані претензії щодо нарахування штрафних санкцій на суму понад 1 мільйон гривень", - підкреслив Чергінець.

Він зазначив, що на даний час підрядниками, які планують продовжувати роботу, виплачено понад 110 тисяч гривень штрафних санкцій.

Як повідомляв УНІАН, до кінця цього року в Міноборони планують ввести в експлуатацію 122 об'єкта для військовослужбовців, ще 62 об'єкта - у першому півріччі 2019 року.