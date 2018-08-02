Мінрегіон готує законопроект про оновлення застарілого житла в Україні

За словами заступника міністра, навіть якщо закон приймуть у 2019 році, то ще знадобиться 2-3 роки, щоб проект можна було починати.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) планує до кінця року внести до Верховної Ради законопроект про оновлення застарілого житла в Україні.

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Про це після круглого столу, присвяченого темі реконструкції застарілого житла, повідомив заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

«Мінрегіон розробляє законопроект про реконструкцію житлового фонду. Наш інститут «Діпромісто» є розробником. Він підготував першу редакцію, але сьогодні ми вирішили провести круглий стіл і обговорити проблемні питання, які, можливо, не ввійшли в закон. Через два тижні ми хотіли б на ці питання відповісти і після цього передавати законопроект до Верховної Ради. Ми сподіваємося до кінця року затвердити законопроект у Кабміні, пройти профільний комітет Верховної Ради і зареєструвати в парламенті. Але хочу сказати, що зараз складно спрогнозувати голосування парламенту за цей законопроект у зв'язку з виборами», - сказав він.

При цьому Парцхаладзе додав, що навіть якщо закон ухвалять у 2019 році, то ще знадобиться 2-3 роки, щоб проект можна було починати. «Поки що інвесторам економічно не дуже цікаво входити в такі проекти, бо ринок просів», - зазначив він.

Також, за словами заступника міністра, в законопроекті передбачено два потенційних принципи оновлення житла - знесення старих об'єктів чи реконструкція.

«Рішення про знесення ухвалюватиметься за певних умов. Наприклад, краще це робити мікрорайонами, що дасть можливість змінювати застарілі мережі та проводити реконструкцію шкіл і садочків. Однак не скрізь необхідно зносити будинки. Люди повинні самі приймати рішення. Ми хочемо відобразити в законодавстві норми, які убезпечать людей від можливого обману. Ми хочемо, щоб їх інтереси були захищені», - сказав Парцхаладзе.

Також він наголосив на важливості зацікавленості людей в оновленні житла.

«Тому в законопроекті ми проговорюємо, щоб мешканці об'єктів, які підлягають знесенню, отримували компенсацію у вигляді додаткової житлової площі. Також, щоб квартири були з ремонтом», - сказав Парцхаладзе.

Він зазначив, що багато в чому зацікавленість інвесторів у будівництві залежить від економічної доцільності.

«Скажу чесно, що сьогодні це цікаво, коли вартість квартир становить 30-35 тис. грн за кв. м. Тоді інвестору буде цікаво будувати. Тендери на пошук інвестора проводитимуть місцеві органи влади. Важливо, щоб це були надійні інвестори, але відповідальність має бути на місцевих органах влади», - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує розробити і внести в 2019 році до Верховної Ради законопроект про ринок оренди житла.