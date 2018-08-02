Квартири в Києві продовжують дорожчати

Вартість житла на вторинному ринку Києва в липні зросла на 2,7%. Нове житло в столиці в липні подорожчало на 0,3%.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в липні 2018 року зросла порівняно з червнем на 2,7% і становила 33,143 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни зросли на 1,4% – до 1241 дол./кв. м.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Також повідомляється, що з липня 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва у гривні подорожчали в середньому на 1,6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 0,8%.

За даними аналітиків, у порівнянні з червнем гривневі ціни в дорогому сегменті житла зросли на 2,8%, в дешевому - на 1,5%, а в доларовому еквіваленті зросли на 1,6% в дорогому сегменті і на 0,3% в дешевому.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири – на 3%, до 31,663 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зросла на 2,8%, до 33,926 тис. грн/кв. м, 4-кімнатних - на 2,6%, до 35,303 тис. грн/кв. м, а ціна 3-кімнатних квартир зросла на 2,1% - до 33,038 тис. грн/кв. м.

За минулий місяць в національній валюті зафіксовано зростання середніх цін у всіх адміністративних районах Києва - від 0,7% у Святошинському до 2,5% у Голосіївському районі. У доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася на 0,4% в Дніпровському районі, в інших районах зросла від 0,03% у Печерському до 1,3% в Голосіївському.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в липні порівняно з червнем зменшилася на 4,2% і становила 18,570 тис.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 26%, 2-кімнатні – 33%, 3-кімнатні – 34% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», за підсумками 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 0,6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 5,6%.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в липні 2018 року порівняно з червнем зросла на 0,3% – до 23,749 тис. грн/кв. м порівняно з липнем 2017 року ціни збільшилися на 2,3%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку знизилася вартість тільки квартир комфорт-класу – на 0,5%, до 22,563 тис. грн/кв. м.

Водночас, квартири преміум-класу подорожчали на 3,1%, до 51,599 тис. грн/кв. м, економ-класу - на 1% – до 18,072 тис. грн/кв. м, а квартири бізнес-класу - на 0,9% - до 32,992 тис. грн/кв. м.

Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося в Дніпровському (на 2,2%), Оболонському (на 8,6%) та Подільському (на 1,5%) районах. У Дарницькому та Святошинському районах - без змін. В інших районах збільшення становило від 1,4% у Печерському до 3,8% у Деснянському.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 81 оператор у 211 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу - 38%, частка новобудов економ-класу - 26%, бізнес-класу - 24% і преміум-класу - 12% від загальної кількості.

При цьому в липні були припинені або призупинені продажі квартир у 8 об'єктах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року збільшилася на 3,2%.