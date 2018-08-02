Підняття ціни на газ: українцям вже обіцяють субсидії

Підвищення вартості газу є однією з головних умов надання Україні чергового кредиту від МВФ.

У разі підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій, заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі «5 каналу».

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За його словами, зараз тривають переговори з Міжнародним валютним фондом про надання чергового траншу кредитних коштів Україні, причому підняття ціни на газ для населення є однією з головних умов для виділення коштів.

Як зазначив Розенко, в уряді беруть до уваги той факт, що світові тренди свідчать про постійне зростання ціни на газ, але нинішній рівень життя українців не дозволяє сьогодні говорити про те, що вартість цього енергоресурсу може бути істотно підвищена.

«Для нас дуже важливо на сьогоднішній момент зберегти баланс між тим, як реагують світові ринки, і найголовніше - захистити людей. На сьогодні та система субсидій, яка є, ми хочемо її, з одного боку, активізувати, а з іншого - сказати людям, що система субсидій працює, вона захистить кожну людину, кожну сім'ю навіть під час підняття цін», - сказав він.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи прийнято вже рішення про підвищення ціни на газ для населення, Розенко відповів, що він у переговорах з МВФ участі не бере, тому не володіє такою інформацією.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року.

26 липня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 вересня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.