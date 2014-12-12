У Росії ставки кредитів з іпотеки досягли 4-річного максимуму

Середня ставка іпотечних кредитів у Росії склала 12,3%, проте в жовтні остаточно сформувалася тенденція до зростання ставок: іпотечні кредити видавалися в середньому за ставкою 12,8%, що на 0,4 в. п. вище за значення попереднього місяця, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення Агентства з іпотечного житлового кредитування.

Читайте такожМінфін США: санкції і падіння цін на нафту тиснуть на російську економіку«Такий рівень ставок є максимальним з кінця 2010 року (за винятком березня 2013 року, коли місячна ставка становила 12,9%)», - йдеться в повідомленні.

З урахуванням збереження високої вартості фондування Агентство очікує, що більшість учасників ринку продовжать підвищувати ставки за своїми іпотечними програмами. При цьому агентство відзначає прагнення окремих учасників ринку зберегти рівень ставок, компенсуючи збільшену вартість фондування за рахунок додаткових платежів і комісій.

«Незважаючи на те що в абсолютному вираженні ринок іпотеки поставив черговий рекорд, місячні темпи зростання видачі знизилися приблизно до 20% в серпні - жовтні (у січні вони становили 52%)», - йдеться в повідомленні.