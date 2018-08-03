Будівництво в Україні подорожчало на 24%

При цьому вартість БМР в червні 2018 року порівняно з травнем зросла на 0,5% (у травні вартість по відношенню до квітня зросла на 1,2%).

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,9%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 27,5%, а також у сфері будівництва комплексних промислових споруд – на 25,4%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 21,5%.

При цьому вартість БМР в червні 2018 року порівняно з травнем зросла на 0,5% (у травні вартість по відношенню до квітня зросла на 1,2%).

Найбільше зростання цін на БМР у червні зафіксований у сфері будівництва транспортних споруд – на 1,1%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%.