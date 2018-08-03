Світові інвестиції в нерухомість досягли максимуму 2007 року

Аналітики відзначають, що другий квартал на світовому ринку інвестицій в нерухомість характеризувався зростанням до $173 млрд.

Обсяг інвестиційних угод на глобальному ринку нерухомості зріс до $341 млрд в першому півріччі 2018 року.

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Про це свідчать підрахунки експертів JLL, передає «Дзеркало тижня».

Показник за півріччя збільшився на 13% і досяг максимального рівня з 2007 року, наголошується в дослідженні.

Аналітики відзначають, що другий квартал на світовому ринку інвестицій в нерухомість характеризувався зростанням до $173 млрд, що на 2% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Зокрема, регіони Північної та Південної Америки збільшили піврічний показник на 9%, до $132 млрд. Європейські ринки показали за півріччя зростання обсягу угод на 9%, до $128 млрд.

В Азіатсько-Тихоокеанському встановлений абсолютний рекорд за підсумками півріччя - $81 млрд, зростання на 29%.

З точки зору сегментів ринку нерухомості, найбільше зростання попиту спостерігалося на складські та індустріальні об'єкти.

У дослідженні наголошується, що глобальний ринок нерухомості продовжує демонструвати позитивну динаміку і приваблювати інвесторів. Аналітики компанії очікують збереження світового обсягу інвестиційних угод в 2018 році на рівні минулого року: за попередньою оцінкою, показник становитиме близько $ 715 млрд.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Фонд держмайна запустив оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки, що передбачає автоматичну електронну перевірку кожного звіту оцінювачів на відповідність закладених цінових показників мінімально допустимій вартості.