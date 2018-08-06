Стали відомі країни, в яких воліють "вити гніздо" українці

Найбільшим попитом серед українців користується нерухомість в Болгарії, Туреччини, Греції, Чорногорії, Іспанії та Словаччині.

У деяких країнах за ціною київської однокімнатної квартири можна придбати просторі хороми, в інших – у навантаження до договору купівлі-продажу йде вид на проживання. В яких країнах воліють "вити гніздо" українці та скільки коштують закордонні хороми?

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Про це повідомляє Еtceterа.

"Сплеск покупок зарубіжних вілл українськими громадянами розпочався одразу після подій 2014 року. Покупцями частіше ставали не бізнесмени і великі підприємці, а звичайні громадяни, які продали своє житло на батьківщині (зокрема, в Криму, Луганську і Донецьку) і вкладали отримані гроші в закордонні будинки і квартири", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшим попитом серед українців користується нерухомість в Болгарії, Туреччини, Греції, Чорногорії, Іспанії та Словаччини. Це пов'язано, насамперед, з близькістю морського узбережжя, відносно прийнятними цінами і лояльністю уряду до нерезидентам країни в питаннях отримання ВНЖ.

"Однокімнатна квартира в багатоквартирному будинку в Болгарії коштує від 22 тисяч євро. Квартира-студія площею близько 35 квадратних метрів в Туреччині обійдеться приблизно в 30 тисяч доларів. Для того щоб придбати скромну однокімнатну квартиру в прибережній зоні в Греції, доведеться розщедритися в середньому на 35 тисяч євро". - інформує видання.

Підкреслюється, що в деяких країнах встановлена мінімальна сума, яку необхідно витратити на нерухомість, якщо ви розраховуєте отримати ВНЖ. Наприклад, для того щоб претендувати на іспанське громадянство, необхідно витратити на місцеву нерухомість півмільйона доларів. На Кіпрі можна отримати громадянство, вже через півроку після оформлення договору купівлі-продажу, якщо нерезидент витратив на нове житло 250 тисяч євро. У Латвії можна отримати громадянство протягом п'яти років за умови, що придбане житло коштувало не менше 70 тисяч євро. А, наприклад, у Туреччині та Домініканській Республіці купівля навіть самої маленької квартири є підставою для отримання ВНЖ.

Цікаво, що для отримання українського громадянства, іноземцям необхідно придбати житло вартістю не менше 100 тисяч доларів.