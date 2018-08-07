Вивезення сміття в Києві стане окремою послугою: скільки доведеться платити

За словами заступника голови КМДА, тариф залежатиме від кількості мешканців і типу будинку. У середньому тариф становитиме 20-25 грн за одну людину в місяць.

Уже з серпня жителі Києва сплачуватимуть за послугу з вивезення твердих побутових відходів окремо, причому тариф залежатиме не від площі окремо взятої квартири, а від кількості фактично людей, які там проживають і від типу будинку.

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Про це на прес-конференції повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

«Розрахунок плати залежатиме від кількості зареєстрованих у кожній квартирі. На наш погляд, це є справедливим підходом, бо продукуємо сміття ми всі, тому абсолютно некоректно прив'язувати оплату за сміття до якихось інших чинників», - сказав він.

За його словами, поява окремої послуги з вивезення сміття зумовлено тим, що з 10 червня повноцінно набув сили Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Новий закон не передбачає, що в послугу з управління багатоквартирними будинками входить вивезення ТПВ.

Пантелєєв зазначив, що плата залежатиме не тільки від кількості зареєстрованих, а й від середньої норми накопичення відходів залежно від типу будинку і від тарифу підприємства, яке вивозить сміття.

Наприклад, норма накопичення відходів у гуртожитків становить 1,39 куб. м, у будинків із сміттєпроводами - 1,93 куб. м, у будинків без сміттєпроводів - 2,15 куб. м, а тариф комунального підприємства «Київкомунтранс», який переміг у конкурсі з вивезення відходів, становить 115,09 грн за куб м.

За словами заступника голови КМДА, в середньому тариф становитиме 20-25 грн за одну людину на місяць, тобто суттєвого збільшення порівняно з попереднім тарифом, який ґрунтувався на площі квартири, не відбудеться.

Таким чином, тепер тариф на утримання прибудинкової території стане меншим, оскільки в нього не буде включено послугу з вивезення сміття, додав Пантелєєв.

Заступник голови КМДА визнав, що в столиці існує проблема щодо реєстрації людей, які фактично проживають. Тому він закликав киян добровільно сповістити владу про справжню кількість проживаючих, щоб не призвести до перенакопичення ТПВ у сміттєвих баках.

«Та нормативна база, яка готується Мінрегіоном, яка регламентуватиме процес нарахування плати за послугу, вона містить у собі фактичне проживання, але ми починаємо працювати вже зараз. Ми звертаємося до киян з проханням добровільно надіслати нам інформацію про те, скільки у них проживає людей. Це зробить нарахування щодо кожного будинку збалансованим, це не дасть тарифу безпідставно змінюватися в більшу сторону», - сказав він.

За його словами, відповідну інформацію жителі столиці зможуть надати у вільній формі в один із 70 центрів комунального сервісу.

Як повідомляв УНІАН, новий завод з переробки сміття в столиці планують спорудити впродовж наступних двох-трьох років.

У жовтні 2016 року Київрада затвердила план заходів щодо екобезпеки полігону твердих побутових відходів №5 у період 2016-2018 років з бюджетом у 300 млн грн.

Загалом до жовтня 2018 року планується повністю закрити полігон ТПВ у Підгірцях.

За даними столичної влади, 67% ТПВ, що утворюються в столиці, захороняются на полігонах №№5, 6 та інших, 23% утилізуються на заводі «Енергія», ще 10% сортуються і переробляються.