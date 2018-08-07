Фонд держмайна зробив Єдину базу звітів про оцінку нерухомості абсолютно відкритою

Станом на 6 серпня ця інформація охоплює дані про майже 16500 об'єктів оцінки, а в подальшому вона постійно оновлюватиметься.

Фонд державного майна України оприлюднив інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку нерухомості, зробивши дані з бази відкритими для всіх охочих.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

За його словами, станом на 6 серпня ця інформація охоплює дані про майже 16500 об'єктів оцінки, а в подальшому вона постійно оновлюватиметься.

«Відкритість Єдиної бази прописана в 172 статті Податкового Кодексу України, і ця норма є важливою для того, щоб оцінне співтовариство могло за рахунок публічності звітів про оцінку «самоочищатися». Якщо хтось намагатиметься занижувати вартість, то про це знатимуть всі. Фонд відкритий і прозорий у своїх діях і бажанні вдосконалити оцінку оподатковуваного майна, щоб виключити маніпуляції на ринку оцінки, спрямовані на ухилення від сплати податків до бюджету», - написав він.

Інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку нерухомості можна отримати за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Фонд держмайна запустив оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки, який передбачає автоматичну електронну перевірку кожного звіту оцінювачів на відповідність закладеним ціновим показникам мінімально допустимої вартості.