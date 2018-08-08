У Києві реставрують Бессарабський ринок - оголошено тендер на 5,5 мільйона

Аукціон заплановано на 23 серпня.

Комунальне підприємство «Бессарабський ринок» у Києві оголосило тендер на розробку проекту реставрації будівлі ринку на Бессарабській площі за 5,5 млн грн.

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Згідно з повідомленням у системі електронних держзакупівель Prozorro, аукціон заплановано на 23 серпня.

Тендер передбачає розробку проектно-кошторисної документації "Реставрація будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 в Шевченківському районі Києва з пристосуванням під сучасні потреби".

Термін виконання робіт 7 вересня - 29 грудня 2018 року.

Зазначимо, що тендер на розробку проектно-кошторисної документації реставрації будівлі критого ринку на Бессарабській площі вже оголошувався наприкінці лютого цього року. Планувалося, що проектна документація буде розроблена упродовж квітня-грудня 2018 року, а орієнтовна вартість усіх робіт становитиме 3,5 млн грн. Однак цей тендер було скасовано.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2017 року заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс заявив, що в КМДА розпочато підготовку до реставрації Бессарабського ринку. За його словами, йде збирання інформації з усіх джерел, щоб мати чітку картину перед підготовкою проекту реставрації.