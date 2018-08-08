Цього року у Дніпрі коштом міського бюджету відремонтували понад 600 житлових будинків

У місті активно ремонтують житлові будинки.

У Дніпрі коштом міського бюджету цього року планують зробити ремонти у 1400 будинках. На це передбачено близько 500 млн гривень. У понад 600 будинках вже провели ремонтні роботи.

«Відновлення житлового фонду – один із пріоритетних напрямків для міського голови Дніпра Бориса Філатова. Передусім йдеться про заміну покрівель, ремонт ліфтів, під’їздів, фасадів, встановлення металопластикових вікон. Наразі 608 будинків уже відремонтовано», – повідомила заступник начальника управління з ремонту житлового господарства Дніпровської міської ради Юлія Юнаш.

Так, у будинку № 21 на вул. Макарова та будинку № 48 на вул. Криворізькій нещодавно відремонтували дахи та під’їзди, а на сходових майданчиках встановили металопластикові вікна. Загалом на вулиці Макарова цього року оновили 6 будинків на загальну суму близько півмільйона гривень.

За словами мешканців, у будинку № 21 на вулиці Макарова та у будинку на вулиці Криворізькій, 48 ремонтів не було близько півстоліття.

«У квартирі протікав дах, і вода лилася по стіні. Я подала заявку для вирішення цієї проблеми. Ось тепер дах відремонтовано, а в кімнаті сухо. Ще хотілося б освіжити фасад будинку. Подаватиму наступну заявку», – розповіла Любов Щерба, мешканка будинку № 21 на вул. Макарова.

Заявки щодо благоустрою будинків приймають у департаменті житлового господарства Дніпровської міської ради.