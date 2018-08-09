Українці забрали у німців і британців лідерство на ринку польської житлової нерухомості - ЗМІ

Другий рік поспіль українці займають перше місце серед іноземців за обсягами придбання польської житлової нерухомості.

Українці виявилися найбільш активними серед іноземців покупцями польської житлової нерухомості. При цьому в даному сегменті Польща зберігає лідерство в країнах Центральної і Східної Європи.

Як пише у свіжому номері журнал Новое время, у 2017 році в польських пологових будинках з'явилося на світ 2,7 тис. немовлят з іноземним громадянством. Це в дев'ять разів більше, ніж десятьма роками раніше. З них 1,6 тис. - українці. Одна з причин цього інтернаціонального демографічного вибуху - приплив у Польщу іноземної робочої сили.

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Другий рік поспіль українці займають перше місце за обсягами придбання польської житлової нерухомості. З 264 тис. кв. м, що в 2017-му скупили іноземці, 70 тис. кв. м дісталися українцям. Таким чином вони заткнули за пояс німців і британців - колишніх лідерів польського ринку.

Експерти стверджують, що в українців є три причини. Перша - купують житло під здачу в оренду, що приносить приблизно 7-8% річних по відношенню до інвестицій, а це досить високий відсоток як для країн Євросоюзу. Друга - переїзд на постійне чи тимчасове місце проживання. Третя - забезпечувати житлом дітей, які їдуть до Польщі вчитися.

Новое время зазначає, що і без українців польський ринок нерухомості на підйомі. За даними учасників ринку, з 2015 року зростання продажів квартир стало систематичним. Та й перша половина 2018-го підтвердила, що попит на первинному ринку не слабшає. У даному сегменті Польща зберігає лідерство в країнах Центральної і Східної Європи. Ось тому підтвердження: за останні п'ять років у цій частині світу зведено 1,5 млн квартир, з них майже 800 тис. (53%) — у Польщі, причому 6% з них — у Варшаві. Таким чином польська столиця перетворилася в найбільший ринок житла в регіоні.

Нові часи приводять до Польщі новий клас покупців. В наші дні найпопулярніші квартири в Польщі — малометражки — 50-55 кв. м. Як для європейської столиці вони коштують недорого — в середньому € 70 тис.

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