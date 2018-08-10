Київ оголосив конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть з 28 серпня 2018 року.

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс" оголосило конкурс з визначення виконавця для будівництва сміттєпереробного підприємства, про чим повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Конкурс буде проходити у два етапи: на першому етапі здійснюється оцінка відповідності учасників кваліфікаційним вимогам, на другому – розгляд та оцінка пропозицій. Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти господарювання всіх форм власності. Кількість учасників конкурсу не обмежується", - сказано в повідомленні.

У КМДА додали, що заявки на участь у конкурсі прийматимуть з 28 серпня 2018 року.

В конкурсній документації вказано, що мінімальна потужність переробного підприємства має становити 426 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, новий завод по переробці сміття в столиці планують побудувати протягом наступних двох-трьох років.

У жовтні 2016 року Київрада затвердила план заходів з екологічної безпеки полігону твердих побутових відходів №5 у період 2016-2018 років з бюджетом у 300 мільйонів гривень.

Загалом до жовтня 2018 року планується повністю закрити полігон ТПВ в Підгірцях.