У Кабміні обіцяють знайти в бюджеті кошти на обслуговування вже виданих кредитів за житловими програмами

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України - голова Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) Геннадій Зубко.

«Обов'язково у наступному бюджеті будуть закладені ті кошти, які необхідні для обслуговування тих кредитів, які вже надані... Ті кредити, які були видані, повинні бути закриті», - сказав Зубко.

Читайте такожФонд молодіжного будівництва закликає зберегти фінансування житлових програм

Причому він зазначив, що суму, необхідну для цих цілей на наступний рік, поки що називати рано, оскільки існують різні оцінки необхідних коштів через значні курсові коливання у країні.

Як повідомляв УНІАН, одним із перших рішень уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення витратних статей бюджету. Наприкінці березня Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету, згідно з якими, зокрема, суттєво урізала фінансування державних житлових програм.

Так, фінансування програми пільгового кредитування молоді було скорочене на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн. Фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) - на 230 млн грн, до 110,2 млн грн. А програма будівництва доступного житла (70/30), на реалізацію якої спочатку було передбачено 100 млн грн, була повністю припинена. Пізніше Кабмін скерував 10,11 млн грн на реалізацію даної програми у 2014 році для виконання зобов'язань перед громадянами, які уклали договори ще у 2013 році.

Як зазначав голова Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін, решти фінансування житлових програм на 2014 рік вистачить для виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Причому Держфонд призупинив укладення нових договорів за своїми програмами.

Водночас на початку грудня Конфедерація будівельників України (КБУ) звернулася до уряду із проханням не допустити припинення фінансування державних житлових програм та передбачити у державному бюджеті країни на 2015 рік кошти у розмірі 800 млн грн на виконання двох програм щодо забезпечення громадян доступним житлом. Зокрема, конфедерація просила передбачити у держбюджеті 500 млн грн на програму пільгового кредитування молоді на придбання житла, а також 300 млн грн на програму будівництва доступного житла (70/30). У КБУ зазначали, що, завдяки зазначеним державним програмам в економіку залучаються небюджетні кошти, а завдяки збільшенню обсягів будівництва кошти, виділені на реалізацію зазначених програм, повертаються в бюджет у вигляді податків.