У Мінрегіоні розповіли, скільки об'єктів вже готові до зими

За інформацією міністра, дві третини об'єктів соціальної сфери і теплопостачальних підприємств готові до опалювального сезону 2018-2019 рр.

Станом на 13 серпня до опалювального сезону 2018-2019 років підготовлено 67% об'єктів соціальної сфери і теплопостачальних підприємств.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах збільшилися на 81%

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ми рухаємося згідно з напрацьованими планами підготовки до опалювального сезону. Практично дві третини об'єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств - 67% - уже готові до зими. І такий моніторинг ми проводимо щомісяця. Нам важливо в першу чергу, як відбувається підготовка на місцях і скільки коштів виділяється органами місцевого самоврядування на ці цілі. Торік бюджети розвитку на місцях становили 192 млрд грн, у 2018 році ми очікуємо 220 млрд грн», - сказав Зубко.

За його словами, більша частина коштів з бюджетів розвитку йде на дорожню інфраструктуру, реновацію, капітальний ремонт соціального сектору тощо.

«Для нас важливо досягнути рівня 20%, які витрачатимуться органами місцевого самоврядування на підготовку до опалювального сезону», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Зубко заявив, що місцеві органи влади спрямовують лише 3% бюджету розвитку на підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років, чого може бути замало для нормального проходження осінньо-зимового періоду.